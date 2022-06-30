İznik'e Kütüphane ve Gençlik Merkezi

Bursa'nın İznik ilçesine Kütüphane ve Gençlik Merkezi yapılacak.

İznik Selçuk Mahallesi Kılıçaslan Caddesi üzerinde bulunan eski polis lojmanlarının bulunduğu alanda evlerinin yıkımın ardından kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Bölgede yapılan kazı çalışmaların ardından Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan projeye start verildi. Gençlerin yaşam kalitesini arttırmak, onları ilgi alanları doğrultusunda yönlendirmek, ufuklarını genişletmek, sosyal ve nitelikli bireyler olarak hayata hazırlamak amacıyla kurulacak Gençlik Merkezi ve Kütüphane gençlerin buluşma noktası olacak.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İlçemiz eski polis lojmanları alanını belediyemiz bünyesine kazandırdıktan sonra bu alanı hemşehrilerimizin ve özellikle gençlerimizin hizmetine sunmak istedik. Bu sebeple başlattığımız çalışma ile “Kütüphane ve Gençlik Merkezi” projemiz Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunda onaylandı. İçerisinde kütüphane, kitap kafe ve çok amaçlı salonu bulunan proje ilçemizin tarihi dokusuna uygun olarak inşa edilecek” dedi.