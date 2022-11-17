İznik'in bereketi, sağlık meyvesi aronya ile buluşuyor

Bursa'da 'süper meyve' ve 'sağlık meyvesi' olarak anılan, yüksek kazanç sağlayan aronyanın üretim alanı genişliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde atıl kalan tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" dahilinde, İznik'te 2 bin adet aronya fidanı dağıtıldı. Temin edilen aronya fidanlarıyla, 8 dekar alanda örnek aronya bahçesi kurulacak.

Fidan dağıtımında söz alan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, hem gıda sanayisinde hem de eczacılıkta kullanılan ve bu özellikleri ile gelecek vadeden bir meyve türü olan aronyanın Bursa'da yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Aygül, şunları söyledi:

"Ahududu, yaban mersini ve aronya gibi bitkilerin üretilmesi ve yaygınlaştırılması için Bakanlığımızın ve Belediye Başkanlığımızın desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün iki üreticimize toplamda 2 bin aronya fidanı vereceğiz. Aronya; tıbbi, aromatik, antioksidan ve kanser hastalığına karşı olumlu etkiye sahip olduğu bilinen kıymetli bir bitki. Taze ve kuru meyve olarak da tüketilebilmektedir. Aynı zamanda gıda sektöründe işleyerek de tüketilebiliyor. Besinlerin renklendirilmesinde ve besin takviyesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca sonbaharda yaprakları renk değiştirebildiğinden süs bitkisi olarak da kullanılabiliyor."

İl Müdürü Aygül, çiftçilere verilen desteğin devam edeceğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bursa'da il genelinde yaklaşık bin 273 dekar alanda 677 ton aronya üretimi yapılıyor. En fazla üretim 405 ton ile İnegöl ilçemizde. Burayı Karacabey, Mustafakemalpaşa Orhaneli ve Nilüfer takip ediyor. İznik de aronya üretimine çok elverişli bir ilçe, geliştirme imkanı var. Önümüzdeki süreçte projelerimiz devam edecek. İnşallah çiftçilerimizin birim alandan daha yüksek verim elde etmelerini sağlamış oluruz. Çiftçilerimizin 8 dekar alan için üretim maliyeti 60 bin civarında. Bunun yüzde 75'i bakanlık yüzde 15'i ise çiftçi destekli. Bakanımız diyor ki, 'Üretmek sizden, destek bizden'. Bize destek olan ilçe belediyemize de teşekkür ediyorum.''

Mahmudiye Mahallesi'ndeki fidan dağıtımına, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül ile birlikte İznik Belediye Başkan Yardımcısı Zeliha Peşte ve üreticiler katıldı.