İznik'in beyzbol takımı Türkiye'yi temsil edecek

İznik Spor bünyesinde kurulan beyzbol takımının oyuncuları ligdeki başarılı mücadelesiyle Beyzbol Milli Takımı'na seçildiler. İlk maçı için yola çıkan Beyzbol Milli Takımı, Bulgaristan'daki turnuvada ülkemizi temsil edecek.

İznik Belediyesi destekleriyle, İznik Spor bünyesinde kurulan ve antrenörlüğünü İsmail Can'ın yaptığı Beyzbol Takımı namağlup bir şekilde Türkiye Şampiyonası 1. Lig finallerine kalmış, oyuncular başarılı mücadeleleri neticesinde Beyzbol Milli Takımı'na seçilmişlerdi. Gençler, Bulgaristan'da yapılacak turnuvalara katılmak üzere milli takım ile birlikte yola çıktılar. Milliler, Bulgaristan'da gerçekleşecek Uluslararası Jack Brenner Turnuvası'nda Bulgaristan, Makedonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve İtalya Beyzbol takımlarıyla mücadele ederek Türkiye'yi temsil edecek.

İznik Spor Beyzbol Takımı'ndan Milli Takım'a seçilerek Bulgaristan'daki ilk turnuvalarına katılan İznikli gençler Fatih Büker, Ahmet Bayrak, Mahmut Çil, Süleyman Han Güvercin, Görkem Bal Utku Ergün, Kenan Acar ve Enes Çakar destekleri dolayısıyla İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya teşekkür etti.