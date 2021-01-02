İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik'in gözbebekleri oldular

Bursa’nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesi’nde sergileniyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesi'nde sergileniyor.


UNESCO'ya aday tarihi kent İznik'te 1.derecede sit alanından çıkarılan kabartmalı ve mükemmel bir ince işçiliğe sahip lahitler İznik Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bahçesinde sergileniyor. Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitleri görmek isteyen yerli yabancı turistler Demirparmaklıklardan bakarak muhteşem lahitleri görebiliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.