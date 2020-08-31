İznik'in hava kalitesi ölçülüyor

İznik Belediyesi'nin Sakin Şehir (Cittaslow) üyeliği çalışmaları kapsamında gerekli olan hava kalitesi değerleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Hava Kalitesi Ölçüm aracı ile ölçülüyor.

İznik'in Sakin Şehir (Cittaslow) üyeliği yolunda en önemli şartlardan biri olan temiz hava kalitesini tescillemek amacıyla çalışmalara başlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na ait Hava Kalitesi Ölçüm Aracı bir ay sürecek çalışmasıyla İznik'in hava kalitesini bir çok kategoride ortaya çıkaracak. Aracın çalışmasını yerinde inceleyen İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “İznik'in bir çok özelliğini her geçen gün yüzüne çıkarmak ve bu özellikleri tüm dünyada tescillemek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ilçemizin Sakin Şehir üyeliği yolunda önemli aşamalardan biri olan hava kalitesinin ölçümünü gerçekleştiriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ait Hava Kalitesi Ölçüm aracı bir ay sürecek görevine ilçemizde başladı. Bir çok kategorideki ölçümleriyle inşallah İznik'in hava kalitesi de olumlu yönde sonuçlanacak. Bu vesile ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.