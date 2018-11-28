İznik'in kurtuluşu kutlandı

Bursa'nın İznik ilçesinin düşman işgâlinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü Millî İrade Meydanı önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Tören İznik Kaymakamı İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar ve Belediye Başkanı Osman Sargın'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından İstiklâl Marşı ile başladı. Millî İrade Meydanı'nda gerçekleşen kutlamalara İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, protokol mensupları, öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldı. Törende Selçuk Ortaokulu öğrencileri sepet ve çini tabaklar içinde törene katılanlara meyve ikramında bulundu.

Başkan Osman Sargın, “Kültür âbidesi, âlimler diyarı İznik'in düşman işgâlinden kurtuluşunun 98'inci yılı sebebiyle düzenlediğimiz programa katılımınızdan dolayı hepinize sevgi saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün İznik'in düşman işgâlinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü. Bundan tam 2200 yıl evvel Büyük Hun İmparatorluğu ile başlayan devlet geleneğimiz, bugün Türkiye Cumhuriyeti ile devam etmektedir. Şunu bilelim ki biz kabile devleti değiliz, biz çadır devleti değiliz. Biz medeniyetler inşa etmiş bir devlet geleneğinin ta kendisiyiz. Bu toprakların ve bu aziz milletin tarihini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tarihi ile kısıtlı tutarsak milletimize ve kadim medeniyetimize haksızlık etmiş oluruz. Türkler, kurdukları 16 devlet ile dünyaya mührünü vurmuştur. Coğrafi esaslı olarak baktığımızda Anadolu merkezli ilk devletimiz 1075 yılında İznik'te kurulmuştur. Daha sonra haçlıların istilâsını uğrayan İznik 1331'de Orhangazi'nin İznik'i fethiyle yeni bir medeniyetin temellerinin atıldığı şehir olmuştur. Buradan yükselen medeniyet anlayışı ile Osmanlı Devleti 600 yıl boyunca 3 kıta 7 iklimi kucaklayan dünya tarihinin sayılı devletlerinden birisidir. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri bulunduğumuz kadim şehir İznik'te atılmıştır. Bizler İznikliler olarak bu önemin farkında olmalı ve bu farkı hissetmeliyiz. Büyük kurtuluş destanının ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına yani 2023'e bizleri güçlü bir devletle ulaştırmak istemeyen Haçlı anlayışı ile Türkiye'yi yeniden bir işgâlin ortasında bırakmak isteyen hainlerce 15 Temmuz'da işgâl teşebbüsü olmuştur. Fakat devlet geleneğini 2200 yıllık tarihe dayandıran bu aziz millet buna dur demiştir” dedi.

Selçuk Ortaokulu tarafından düzenlenen törende öğrenciler İznik ile ilgili şiirler okurken ardından folklor gösterileri sunuldu.