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İznik'in saklı güzelliklerinden Tacir Kanyonu ziyaretçilerini bekliyor

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğa severler ile birlikte ilçenin turizm potansiyeline hız katacak Tacir Kanyonu’na gezi düzenledi.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, doğa severler ile birlikte ilçenin turizm potansiyeline hız katacak Tacir Kanyonu'na gezi düzenledi.


Muhteşem tabiata sahip olan Tacir Kanyonu ile ilgili açıklamada bulunan Başkan Usta, “Muhteşem şelaleleri ve manzarasıyla bugün Tacir Kanyonu'ndayız. Hacıosman mahallemizden başlayarak eşsiz bir doğa içerisinde arkadaşlarımız ile birlikte yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Tacir Kanyonu'muzun Milli Park statüsüne kavuşması için çalışmalarımız sürüyor. İznik'imizin her bir köşesi hak ettiği değeri bulacak. Her birimiz bu muhteşem doğayı korumakla yükümlüyüz” dedi.

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