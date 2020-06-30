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İznik'in yaşayan hazineleri belgesel haline geliyor

İznik’te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları ’Yaşayan İznik Hazineleri’ projesi kapsamında belgesel oluyor.

İznik'te unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgesel oluyor.


İznik Belediyesi ilçe genelinde ki yaşayan hazineleri gelecek kuşaklara aktarabilmek, her birinin hatıralarını yaşatabilmek amacıyla 'Yaşayan İznik Hazineleri' projesi kapsamında belgesel çalışmalarını hayata geçiriyor. Tüm kurgu, senaryo, montaj ve çekimler İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler birimi tarafından hazırlanıyor. İlk belgesel çekimi 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İznikli Fıçı Ustası Alkış'a geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı unvanı da verildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile çekildi.


Kısa film konseptinde hazırlanan belgeseller vatandaşlar ve ilgili kişiler tarafından büyük beğeni toplarken, İznik Belediyesi'nin sosyal medya hesapları ve youtube kanalında on binlerce izleyiciye şimdiden ulaştı.

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