İznik'in yaşayan hazineleri

İznik Belediyesi tarafından geçen yıl hayata geçirilen “Yaşayan İznik Hazineleri” belgeselleri kapsamında terzi İsmet Acar'ın hayatı ve zanaatı ele alındı.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi,“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi kapsamında unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatlarını belgeselleştiriyor. Terzi İsmet Acar (75) icra ettiği terzilik zanaatı ile 1958 yılından beri mesleğini aşkla devam ettiriyor.

1946 yılında İznik'te dünyaya gelen İsmet Acar konuşmasında “12 yaşında başladım bu mesleğe. Tam 63 yıldır terzilik yapıyorum. Bizler bu meslekle büyüdük, büyüttük. Üç oğlumu üç kızımı bu meslek ile okuttum, büyüttüm, baş göz ettim” dedi.

Terziliğin inceliklerini paylaşan İsmet Acar, “93 muhaciri olarak dedelerimiz Bulgaristan'dan İznik'e gelmişler. Babam da beni 12 yaşında ilk ustam olan Terzi Necmi Sarılgan'ın yanına verdi. Daha sonra ikinci ustam Halil Sargın'ın yanında işe devam ettim.9 yıl çırak olarak çalıştım ve askere gittim. Askerde de 24 ay terzilik mesleğini icra ettim.1960 ve 1970'li yıllarda İznik'te 42 terzi vardı. Bugün bu sayı 10 civarlarında. O senelerde bu Kılıçaslan Caddesi'nin iki tarafından şırıl şırıl sular akar, bizlerde bu suyla dükkânımızın önünü yıkardık. O zamanlardan bu zamanlara kadar gördük ki terzilik her zaman bir ihtiyaç. Gençlere tavsiyem bu meslekte aç kalmazsınız. Konfeksiyon teknolojisi gelişti fakat hiçbir zaman tam ölçülerde üretim olmuyor. Herkesin bedeni farklı. Artık çırak yetişmiyor. Meslek yok olma tehlikesi altında” dedi.

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi, belgesellerin ilkini 75 yıllık fıçı ustası İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik'e bağlı İnikli Mahallesi'nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile gerçekleşirken diğer belgesel ise 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile gerçekleştirildi. Son olarak ise 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar'ın (75) hayatı ve zanaatı ele alındı.