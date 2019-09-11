İznik'in yollarına Büyükşehir imzası

Bursa'nın mevcut kara yolu ağını daha sağlıklı hale getirmek maksadıyla yol genişletme ve asfalt kaplama gibi çalışmalara ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bursa'nın her köşesinde hayata geçirilen çalışmalarla şehir içi trafiği de rahatlatan Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında İznik İlçesi'nde Hacıosmanlar Mahallesi içinde 1950 metre, Kutluca Mahallesi'nde 2550 metre, Hacıosmanlar Mahallesi, Sarısu Mahallesi bağlantı yolu ve Kırkharman bağlantı yolları arasında 10 bin 500 metre olmak üzere toplam 15 bin metre sathî kaplama yaptı. İznik'te 2019 asfalt programı dâhilinde Haziran ayından itibaren yapılan yol genişletme ve sathi kaplama çalışmaları ise toplam 36 bin 600 metreye ulaştı. İznik'te ulaşımı rahatlatan çalışmalar hızla devam ediyor.