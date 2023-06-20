İznik'te 10 branşta yaz spor okulları başlıyor

İznik'te yaz spor okulları heyecanı 10 branşta başlıyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 10 branşta yaz spor okulu açılıyor.

Güreş, Beyzbol, Softbol, Taekwondo, Kürek, Yelken, Futbol ,Yüzme, Ragbi ve Voleybol'dan oluşan 10 branşta açılacak olan yaz okulu kursları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başlıyor. Kayıtlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde yapılacak. Üç dönem halinde gerçekleşecek kursların ilk dönemi 03 Temmuz- 19 Temmuz arasında, ikinci dönemi 24 Temmuz- 09 Ağustos arasında ve üçüncü dönemi 14 Ağustos - 01 Eylül arasında gerçekleşecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “Geleneksel hale getirdiğimiz yaz spor okullarımızda sezon açılıyor. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri arasında sporla yetişen nesillerimiz için sizleri kurslarımıza davet ediyorum” dedi.