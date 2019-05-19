İznik'te 19 Mayıs kutlandı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıldönümü İznik'te coşkuyla kutlandı. 100. yıl dönümü kutlamaları ilk olarak Atatürk Anıtı önünde Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü çelenginin sunumuyla başladı. Kutlama programı İznik Milli İrade Meydanı önünde devam etti.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi Beden Öğretmeni Lokman Avşar tarafından sunulan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Cumhuriyet Savcısı Sabahattin Taha Hasbutcu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının müdürleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Okul Müdürleri, Gaziler Derneği, Sivil Toplum örgütleri, öğrenciler ve İznik halkı katıldı.

Etkinlikte günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Coşkun tarafından yapıldı. Coşkun konuşmasında "Gençlik gelecek demektir. Türk genci Türk istiklalinin ve Türk Cumhuriyetinin yılmaz bekçisi bu gün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir . Sevgili gençler siz Türk'e istiklal aşkını veren Nene Hatunların, siz ‘Ya İstiklal ya ölüm' diyen seyit onbaşıların, siz tarihi tarih yapan yavuzların çağ açıp çağ kapayan Fatih Sultan Mehmet'in soyundansınız. Gelecekte ülke yönetiminde söz sahibi olacak sizler her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan sevgi, barış ve hoşgörü anlayışı içerisinde tüm sorunların üstesinden geleceksiniz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutlarım” dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü programında Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Taha Balaban ( Bir Kurtuluş Destanı), Şehit Sedat Pelit Anadolu Lisesi öğrencisi Nursima Arabacı (Atatürk'ten Son Mektup) şiirlerini okudular. Etkinlikte yurtdışında gelen ve İznik'te misafir olan Rusya Cumhuriyeti Saha (Yakut) Türkleri yöresel Halk Oyunlarını sunarken, İznik Halk Dansları Topluluğu, Batum Kafkas ve Kültür Derneği, Elif Fit Spor Kulübü Jimnastik gösterisi, halat çekme, güreş takımı ve tekvando takımı sergiledikleri gösteriler ile büyük beğeni topladılar.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yıl dönümü nedeniyle okullar arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından kupaları ve madalyalar takdim edildi.