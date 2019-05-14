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İznik'te başıboş köpek dehşeti

Bursa’nın İznik ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı.


Olay, dün Eşrefzade Mahallesi Topkapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kılıçaslan İlköğretim Okulu 3.sınıf öğrencisi Kerem Tarım (9), okul dönüşü evine giderken çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. Vatandaşların müdahalesi ile kurtarılan küçük çocuk, sırtından ve kolundan yaralandı. Baba İsmail Tarım, ilçede gezen başıboş köpeklere önlem alınması gerektiğini söyledi.

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