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İznik'te çevre felaketi

Bursa’nın İznik ilçesinde İznik Gölü’nü besleyen en büyük dere olan Çakırca deresinde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde İznik Gölü'nü besleyen en büyük dere olan Çakırca deresinde yaşanan toplu balık ölümleri vatandaşları tedirgin ediyor.


İznik ilçesine bağlı Çakırca Mahallesi'nde yer alan gölü besleyen en büyük dere olan Çakırca Deresinde yüzlerce ölü balık görüldü. Yaşanan olay karşısında köy sakinleri adeta şok yaşadı. Balık avı yasağında yaşanan bu korkutucu görüntülerle ilgili Jandarma soruşturma başlattı.


Olayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden Ali Karaman,“Kaçak avlanan vatandaşların işi yazıklar olsun. Hafta sonu İznik'e rağbet çok büyüktü. Sorumlular cezalandırılsın” dedi.

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