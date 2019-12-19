İznik'te çevreye bırakılan tehlikeli atıkların sağlığı tehdit ettiği belirlendi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde kırsal alana dökülen atıkların sağlığı tehdit ettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde çevreye bırakılan atıklar paniğe neden oldu. Konuyu araştırmak üzere olay yerine İl Jandarma Çevre Timi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri geldi. Zabıta ekipleri, atıkların döküldüğü alanı kontrol altına alıp, ‘tehlikeli girilmez alan' tabelaları yerleştirdi. Ekipler, dökülen atığın ne olduğu konusunda henüz net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, bölgede AFAD'ın Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekibi (KBRN) elektronik dedektörler ile atıklar üzerinde inceleme yaptı.

Boyalıca eski çöp toplama alanında dedektörler ile inceleme yapan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekibi, atıklarda asit ve kimyasal bileşenler tespit etti. Atıkların temas yoluyla solunum yolu hastalıklarına yol açabileceği kaydedildi. Dökülen kimyasal atığın belediye ekiplerince kaldırılıp bertaraf edileceği öğrenildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.