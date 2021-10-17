İznik'te defineciler tarlaları köstebek yuvasına çevirdi

Bursa'nın dünyaca ünlü tarihi ilçesi İznik'te geçen hafta çıkarılan iki lahidin ardından yeniden definecilerin iştahı kabardı. Defineciler tarlaları adeta köstebek yuvası haline getirdi.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere dört medeniyete başkentlik yapan İznik'te neredeyse her gün bir tarihi eser gün yüzüne çıkarılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz günlerde üzerinde kabartmalar olan iki lahit daha çıkardı. Lahitler İznik Müzesi'nde koruma altına alınırken, daha önce İznik Elbeyli'de vatandaşların define ararken bir kuyuda can vermesine rağmen defineciler uslanmak bilmiyor. İznik'te tepelik bir alanda bulunan tarlayı delik deşik eden defineciler, bölgede Roma dönemine ait mezarları talan etmeye devam ediyor. Sabah tarlarını sulamak için gelen tarla sahipleri gördükleri manzara

karşısında şaşkına döndü.

Artık definecilerden bunaldıklarını ifade eden Semih Türker, “Tarlalar adeta definecilerin yuvası haline geldi. Bir sürü mezar odalarına girmişler, bütün kapakları kırıp açmışlar. Tarım arazileri köstebek yuvası haline geldi. Artık gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.