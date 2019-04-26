İznik'te Eşrefoğlu Rumî'yi anma programı yapılacak

yıl dönümünde anılacak.

Anma programı 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 11.00'da Eşrefzâde Camii bahçesinde yapılacak. “Eşrefzâde Abdullah Rumi'yi Anma ve Anlamak” programı İznik Kaymakamlığı, İznik Belediye Başkanlığı ve İlçe Müftülüğü'nün yanı sıra Eşrefoğlu Rumî'nin on dördüncü kuşaktan torunu Safiyüddin Erhan koordinatörlüğünde 5. kez kabri başında yapılacak.

Anadolu'da yaşayan büyük velilerden, Türk şairi, mutasavvuf Eşrefoğlu Abdullah Rumî, Türklerin İslamiyeti hayat tarzı haline getirmelerinde önemli rol alan mutasavvıflardan biridir. Kabrinin bulunduğu Eşrefzâde Camii yanında yapılacak olan program, 28 Nisan 2019 Pazar günü saat 11.00'da öğle namazı öncesinde Kur'ân-ı Kerim tilâveti ve protokol konuşmalarıyla başlayacak. Ardından öğlen namazını mütakip evrâd u ezkâr tilâvet edilecek. Programdan sonra günün anlam ve önemine binaen köfteli çorba ikramı yapılacak.