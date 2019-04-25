İznik'te gümüş balığı bereketi

Bursa'nın İznik gölünde gümüş balığı bereketi yaşanıyor.

İznik gölünde gümüş balığı avı başladı. Balıkçıların bahar ve yaz aylarında tutabildiği gümüş balığında bu sezonun ilk ağları gölün sıcak kıyılarına atıldı.

Çakırça Su Ürünleri Kooparetifi Başkan Yardımcısı Cengiz Alptekin, “Boyalıca'da bu yıl ilk ağlarımızı göle attık. 2 ton gümüş balığı tutuldu. Gümüş balıkları Çanakkale'ye gidiyor. Oradan da Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor” dedi.

Boyalıcalı balıkçılardan Sadık Turan ise, “Bu sene İznik gölünde gümüş balığı çok bol. Bereketli bir av mevsimi olacak” diye konuştu.