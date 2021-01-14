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İznik'te kartpostallık görüntüler

Bursa’nın İznik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.


Soğuk hava yurdun büyük bölümünde etkili olurken, Bursa'nın İznik ilçesine bugün öğle saatlerinde kar yağdı. Gürmüzlü, Elmalı, Çandarlı ve Kutluca Mahalleleri'nde etkili olan kar yağışı, kısa sürede ev ve arabaları beyaza bürüdü. Çandarlı Mahallesi'nde çocuklar bol bol kartopu oynadı.


Kar yağışı sonrası oluşan görüntüler kartpostalları aratmadı.

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