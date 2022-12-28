İhlas Haber Ajansı

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İznik'te korkutan yangın

Bursa’da bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bursa'da bir evde sobadan kaynaklı çıkan yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Yangın, İznik ilçesi Selçuk Mahallesi Süreyya Sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evin birinci katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevlerin çıktığını göre ev sahibi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmaz ufak çaplı maddi hasar meydana geldi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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