İznik'te Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapıldı

İznik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde ‘Ortaokul ve Liseler Arası Yüzünden Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması' İznik Belediyesi Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barçın Gençlik ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

15-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen ‘Ortaokul ve Liseler Arasında Yüzünden Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması'na İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Belediye Meclis Üyesi Zeliha Peşte, İlçe Müftüsü Üzeyir Yavaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Asil, Halk Eğitim Müdürü İsmail Ablak, okul müdürleri ve yönetimleri, öğretmenler, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kur'an-ı Kerimi Yüzünde Güzel Okuma Yarışması ve etkiliğinde 22 öğrenci Bülbül seslerini konuşturdu. Birbirleri ile yarışan öğrenciler mübarek ramazan ayında dinleyenler güzel bir manevi atmosfer yaşattı. Heyecanları gözlerinde okunan öğrenciler, aynı duyguyu ailesine, öğretmenlerine ve okullarına da yaşattılar.

Yarışma neticesinde, erkeklerde Cumhuriyet Ortaokulu Öğrencisi Afsun Hamza Yen (95.6 Puan) birinci, Selçuk Ortaokulu Öğrencisi Siraç Demir (95.2) ikinci, Alpaslan Ortaokulu Öğrencisi Ekrem Erol (94.4) üçüncü oldu. Kızlarda ise Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Fatma Akbaş (97.2) birinci, Çakırca Ortaokulu öğrencisi İkra Sönmez (93.6) ikinci, Elbeyli Ortaokulu öğrencisi Ünzile Temel (92.00) üçüncü oldu. İlk üç'e giren öğrencilere bisiklet ödüllerini protokol üyeleri tarafından verilirken, diğer öğrencilerde altın ile ödüllendirildi.