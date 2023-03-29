İznik'te mart ayında kar sürprizi

Bursa'nın İznik ilçesinin dağ köyleri yoğun kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.

Bursa'nın pek çok noktasında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. İznik ilçesinin dağ köylerinde sabaha uyanan vatandaşlar kartpostallık manzara ile karşılaştı. Bahar mevsiminde gelen bu kar sürprizine şaşıran vatandaşlar, hemen telefona sarıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kapanan köy yollarını açmak için çalışıyor.