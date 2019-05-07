İznik'te mayıs ayı meclisi gerçekleşti

Bursa'nın İznik ilçesinde mayıs ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında 8 gündem maddesi karara bağlandı.

İznik Belediyesi, mayıs ayı meclis toplantısı Şehit Piyade Komando Çavuş Fehmi Barcın Gençlik ve Kültür Merkezi'nde bulunan meclis salonunda gerçekleşti. Meclis nisan ayına ait meclis toplantısında alınan kararların özetlerinin okunmasının oylanmasıyla başladı. İkinci madde olarak 5393 sayılı belediye kanununun 64. maddesi gereğince 2018 yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesi oy birliğiyle plan bütçe komisyonuna havale edildi. İznik İzzet Peşte Kamp Eğitim Merkezi Tesisinin Belediyeye tahsis edilmesi için gerekli olan meclis kararı da ve belediyenin boş kadrosunda ki derece değişikliğinin görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandı. Ayrıca diğer gündem maddeleri de onaylandı.

Haziran 2019 meclis toplantısının ise 10 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 10.00 da yapılması oy birliğiyle kararlaştırıldı.