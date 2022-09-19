İznik'te orman yangını...Helikopter defalarca gölden su aldı

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. İznik gölünden su alan orman helikopteri sürekli sorti yaptı.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu tarafındaki ormanlık alanda henüz sebebi bilinmeyen yangın çıktı. Kırsal Derbent mahallesi yakınlarında, görgü tanıklarının kısa sürede itfaiye ekiplerine haber vermesi ile karadan ve havanda müdahale başladı. Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İznik Belediyesi ekipleri alevlere müdahale ederken, havadan bir helikopter de çalışmalara başladı.

Yakındaki İznik Gölü'nden sürekli su alan orman helikopteri defalarca sorti yaptı. Yangının kısa süre içinde kontrol altına alınması bekleniyor.