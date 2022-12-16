İznik'te otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Yan yatan araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik-Adapazarı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NHS 45 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kaza sonrası otomobil yan yatarken, sürücü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.