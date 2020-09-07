İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik'te şantaj iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Bursa'ya getirildi

Bursa’da iş adamlarını şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Bursa'da iş adamlarını şantaj yapıp para istediği iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş adamlarına "Haber yapmak ile şantaj yaptığı iddiası üzerine gazeteci Necmi İnce'yi gözaltına aldı. Necmi İnce'nin villa inşaatı yapan bir iş adamından 200 bin lira talep ettiği ve başka bir restoranı olan iş adamından da para istediği iddiası üzerine Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Teknik ve fiziki takibe alınan gazeteci İnce, şantaj yoluyla bir iş adamından 10 bin Euro ve 60 bin lira aldığı esnada suçüstü yakalandı. İş adamını şantaj yoluyla tehdit edip para alırken suçüstü yakalanan İnce, İznik'te gözaltına alındı. İznik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen ince, burada yapılan işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.