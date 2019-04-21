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İznik'te sazlık yangını

Bursa’nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangından 15 dönümlük alan küle döndü.

Bursa'nın İznik ilçesinde sazlık alanda çıkan yangından 15 dönümlük alan küle döndü.


İznik ilçesine bağlı Çakırca Köyü'nde karasal sazlıklarda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken rüzgar sebebiyle sıkıntılı anlar yaşadı. Büyük uğraşlar sonucu alevleri kontrol altına almayı başaran ekipler soğutma çalışmalarına başladı. Vatandaşlar yangınla ilgili "her sazlık yangını pazar günü çıkıyor. Bu tesadüf olamaz" diyerek, tepki gösterdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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