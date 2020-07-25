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İznik'te sazlık yangınında 60 dönümlük alan kül oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha karşı söndürülebilen sazlık yangınında 60 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve sabaha karşı söndürülebilen sazlık yangınında 60 dönümlük alanın kül olduğu belirtildi.


İznik Gölü kıyısındaki Çakırca Mahallesi'ndeki sazlıklarda dün öğle saatlerinde başlayan yangın, akşama doğru rüzgarın tesiriyle büyüdü. Alevler her tarafa yayılırken bölgeyi duman kapladı. İtfaiyenin gece boyu süren hummalı çalışmasıyla yangın sabaha karşı tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından inceleme yapıldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, birçok zeytin ağacının zarar gördüğü belirlendi.

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