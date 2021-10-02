İznik'te sit alanı ilan edilen zeytinlikte lahit bulundu

BURSA (İHA) – Bursa'nın İznik ilçesinde sit alanı ilan edilen zeytinlik alanda yeni bir lahit ve mozaik bulundu. Arkeologlar lahdi incelemeye alıp çalışmalara devam ediyor.

UNESCO'nun geçici miras listesinde bulunan İznik'te yeni bir tarih daha keşfedildi. Zeytinliğin içerisinde etrafı tel örgülerle çevrili olan ve Kültür Bakanlığı tarafından sit alanı olarak ilan edilen bölgede arkeologlar bir lahit buldu. 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen lahdi gün yüzüne çıkarılma işlemi devam ediyor. Lahdin bulunduğu bölgede Roma dönemine ait taban mozaiği de çıktığı öğrenildi.