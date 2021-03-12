İznik'te tanıtım atağı

Bursa'nın turizmden daha fazla pay alabilmesi amacıyla özellikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, ilçelerdeki tarihi mekânların da bilinirliliğini artırıyor.

M.Ö. 316'da kurulan, Bitinya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa'nın İznik İlçesi'ndeki çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, İznik Belediyesi ve İznik Alan Başkanlığı ortaklığında gerçekleştirildi. Birinci ve 7'nci Ekümenik konsüle ev sahipliği yapması ve İncil'in 4'e indirildiği yer olması nedeniyle Hıristiyan dünyası açısından da büyük önem taşıyan İznik'teki önemli anıtsal eserlere tanıtım panoları yerleştirildi.

İlçenin önemli tarihi yapıları olan Obelisk (Dikilitaş), Yeşil Cami, İsmail Bey Hamamı, İstanbul Kapı, Yenişehir Kapı, Aziz Neophytos Bazilikası, Roma Tiyatrosu, Böcek Ayazma, Koimesis Tes Theotokos Kilisesi, Ayasofya Kilisesi-Orhan Camii, Su Kemerleri, Hacı Özbek Camii, 1. Murad Hamamı, Çini Fırınları Kazısı Alanı ve Süleyman Paşa Medresesi'nin bulunduğu 15 farklı anıtsal yapı için tanıtım panoları hazırlandı. Tabelaların montajı Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından belirlenen yerlere yapıldı. Tarihi mekânların Türkçe ve İngilizce olarak tanıtımının yapıldığı çalışma ile İznik'e gelen yerli ve yabancı turistlerin mekânlar hakkında daha detaylı bilgi edinebilmeleri hedefleniyor.