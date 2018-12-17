İznik'te uyuşturucu operasyonu

Bursa'nın İznik ilçesinde bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, Selçuk Mahallesi Kralkapı mevkiinde V.K. (41) ve B.Ö'nün (35) içinde bulunduğu 16 Y... plakalı aracı durdurdu. Polis, araçta ve şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada 4 gram uyuşturucu ile içimde kullanılan aparat ele geçirdi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların uyuşturucu suçundan sabıkası olduğu öğrenildi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.