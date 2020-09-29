İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İznik'te uzaktan eğitime tablet desteği

İznik Belediyesi, uzaktan eğitime tablet desteği verecek.


İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Kaymakam Adayı (Refiki) Muttalip Çetin, İlçe Millî Eğitim Müdürü Muhammed Asil, oda başkanları, sivil toplum örgütleri ve hemşeri dernek başkanları ile birlikte İzzet Peşte Su Sporları Kamp ve Eğitim Merkezinde bir araya geldi. Uzaktan eğitim konusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği hususunda destek kararı alındı.


İlk etapta yüz tablet hibe edeceklerini belirten Usta, "Oda başkanları, sivil toplum örgütleri, hemşeri dernekleri ile birlikte uzaktan eğitime tablet desteği hususunda karar aldık. İlçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bu hususta desteklerini esirgemeyen tüm kurum ve kuruluşlara, odalara, sivil toplum örgütlerine ve hemşehri derneklerimize teşekkür ederim" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.