İznik'te yardımlar toplanmaya devam ediyor

10 ili vuran deprem felaketinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İznik'te de yardımlar toplanmaya devam ediyor.

İznik'te ard arda yardım tırlarını yola çıktı. İznik Kaymakamlığında sabahın ilk saatlerinde alınan karar ile yardım çalışmalarına başlayan ilçede vatandaşlar aralıksız yardımlarını İznik Belediyesi'ne teslim ettiler. 7'den 70'e yardım seferberliğinde yürekleri ısıtan görüntülerde geldi. İznik Belediyesi'ne minikler kumbaralarını, oyuncaklarını, biriktirdikleri harçlıklarını teslim ettiler. İznik Kaymakamı Recai Karal ve Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta bizzat yardım kampanyasında görev alıyorlar.