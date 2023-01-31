İznik'te yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

belgeselinde ilçede yarım asırdır ahşap ustalığı yapan 78 yaşındaki İsmail Güneş'in hayatını ve mesleğini ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Biriminin“Yaşayan İznik Hazineleri” projesi çerçevesinde belgeselleştirilmeye devam ediyor. 53 yıldır ahşap ustalığı yaparak geçimini sağlayan İsmail Güneş icra ettiği mesleğini 1970 yılından buyana aynı heyecanla devam ettiriyor.

1945 yılında İznik'e bağlı Tacir Mahallesi'nde dünyaya gelen İsmail Güneş gençlik yıllarından bu yana meraklı olduğu ahşap işlerine başladı. İşine olan merakı ve heyecanı onu mesleğini geliştirmeye itti. 1970 yılında Tacir'de başladığı mesleğini 1992 yılında İznik'e taşıdı. Halen İznik'te bulunan iş yerinde bu mesleğini icra ediyor.

“Meslekleri dürüstlük devam ettirir”

Meslekte geçirdiği 53 senelik serüvenini o günleri yaşarcasına anlatan 78 yaşındaki İsmail Güneş, “Benim hiç ustam olmadı. Mesleğe olan merakım sayesinde görerek, izleyerek öğrendim. Ahşap işi yapanlardan ne kapabilirim diye uğraştım hep. İlk başladığım yıllarda küfe ve sepette yaptım. Sonraları doğrama işleri derken bu günlere geldik. Allah'a şükürler olsun. Hiç boş durmadan 53 yıldır çalışıyorum. Bir mesleğin devam etmesini dürüstlük sağlar. Siz işinizde dürüst ve doğruysanız o meslek ömür boyu devam eder” dedi.

Güneş konuşmasında ayrıca İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'ya bu çalışmalar ile gelecek kuşaklara aktarılan tecrübeler ve meslekler dolayısıyla teşekkür etti. Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.