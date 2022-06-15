İznik'te yaz spor okulları sezonu açılıyor

İznik'te yaz spor okulları heyecanı 8 branşta başlıyor.

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte hazırlıklarını yapan İznik Belediyesi, İznik Kaymakamlığı, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle 8 branşta yaz spor okulu açılıyor. Güreş, beyzbol, softbol, taekwondo, kürek, yelken, futbol ve yüzme alanında yaz okulu branşları ilgili kurumların tesislerinde faaliyetlerine başlıyor. Kayıtlar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile eski belediye binasında bulunan Belediye Spor İletişim Merkezinde yapılacak.

Üç dönem halinde gerçekleşecek kursların ilk dönemi 20 Haziran- 7 Temmuz arasında, ikinci dönemi 18 Temmuz- 6 Ağustos arasında ve üçüncü dönemi 08 Ağustos - 27 Ağustos arasında gerçekleşecek. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Geleneksel hale getirdiğimiz yaz spor okullarımızda sezon açılıyor. Çocuklarımızın cıvıl cıvıl sesleri arasında sporla yetişen nesillerimiz için sizleri kurslarımıza davet ediyorum” dedi.