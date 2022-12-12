İznik'te yerel kalkınmaya yüzde 100 hibe desteği

Kazanılan destek yerel kalkınma stratejilerine yönelik yapılacak faaliyetlerde kullanılacak.

Bu doğrultuda gerçekleşen sözleşme töreninde imzalar İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ve TKDK Bursa İl Koordinatörü Bilal Tunç arasında imzalandı. Törende ayrıca Belediye Meclis Üyesi Zeliha Peşte, Yerel Eylem Grubu Derneği Başkanı ve İznik Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ahmet Kaya, dernek yönetimi ve belediye yetkilileri de hazır bulundu. İlk aşamada yerel kalkınma stratejilerine yönelik hazırlanan faaliyet programındaki başlıklar program doğrultusunda yüzde 100 hibe desteği alacak. Programın ilk aşaması 9 ay sürecek.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Birliği Projeleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın desteklerinden ilçemizi maksimum düzeyde faydalandırmak için ekiplerimizle tüm adımları atıyoruz. Bu çerçevede da IPARD II programından ilçemizin yerel kalkınma önceliklerine yönelik yapacağımız faaliyetler için yüzde 100 bir hibe desteği daha kazandık. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.