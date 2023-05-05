Jandarma, 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı kıskıvrak yakaladı

Bursa'da İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 45 yıl kesinleşmiş cezası olan şahsı kıskıvrak yakalarken, şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), aranan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda dolandırıcılık suçundan yakalaması ve 45 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K. (38) isimli şahsı takibe aldı.

Şahsın yapılan sorgusunda, "nitelikli dolandırıcılık, hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma, şantaj, borçlunun ödeme şartını ihlali, basit yaralama, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, muhafaza görevini kötüye kullanma, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, özel belgede sahtecilik" gibi suçlardan toplamda 28 suç kaydı olduğu tespit edildi.

T.K., Jandarma Suç Araştırma Timlerince yaşadığı tespit edilen merkez Nilüfer ilçesindeki ikametinde kıskıvrak yakalandı.

Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan T.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.