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Jandarma AVM'de bulunan cüzdanı sahibine ulaştırdı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, bir vatandaşın otoyol üzerindeki AVM’de unuttuğu cüzdanı, jandarma tarafından kendisine ulaştırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir vatandaşın otoyol üzerindeki AVM'de unuttuğu cüzdanı, jandarma tarafından kendisine ulaştırıldı.


Olay, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarındaki bir Alışveriş Merkezinde meydana geldi. Musa Aydemir isimli 65 yaşındaki vatandaş, Yalova'dan Bursa'ya giderken, AVM'de mola verdi. Buradaki bir kafede kahve içen Musa Aydemir, burada hesabı ödedikten sonra cüzdanını AVM'de düşürdü. AVM çalışanları tarafından bulunan cüzdan Orhangazi Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Cüzdan içindeki kart bilgilerinden yola çıkan jandarma ekipleri, cüzdanın Musa Aydemir'e ait olduğunu belirledi. İçinde bir miktar Türk parası ile bir miktar da avro bulunan cüzdan Orhangazi Jandarma Komutanlığına gelen sahibine teslim edildi.


Hem AVM personeline, hem de Jandarma ekiplerine teşekkür eden Musa Aydemir, “İyi ki böyle güzel insanlarımız, devletimiz, milletimiz, jandarmamız var" dedi.

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