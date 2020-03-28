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Jandarma dağda hayvan otlatan yaşlı kadını böyle uyardı

Bursa’da dağ ilçelerinden Büyükorhan’da hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan yaşlı kadın jandarma tarafından bilgilendirilip, eve gitmesi için uyarıldı.

Bursa'da dağ ilçelerinden Büyükorhan'da hayvanlarını otlatmak için dışarı çıkan yaşlı kadın jandarma tarafından bilgilendirilip, eve gitmesi için uyarıldı.


Büyükorhan Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu faaliyetleri kapsamında İlçe jandarma ekipleri dağ bayır demeden denetim yaparak dışarıya çıkan 65 yaş üstü yaşlılara uyarılarda bulunmaya devam ediyor.


Bu kapsamda devriye gezen Jandarma ekipleri Ericek Mahallesinde hayvanları otlatmak için dışarı çıkan Ümmü Nine'yi uyardı. 75 yaşındaki Ümmü Nine'yi hayvanlarını otlatırken gören ekipler, nineyi nazik bir dille uyararak risk altında olduğunu, evine girmesi konusunda uyarıda bulundu. Jandarmanın kadına bulunduğu şefkatli yaklaşım ise herkesin takdirini kazandı.

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