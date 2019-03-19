Jandarma definecilere göz açtırmıyor

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kaçak kazı yapan bir kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Hamzali Mahallesi Arka Tarla mevkiinde bir şahsın izinsiz kazı yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, A.Ö.'yü izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan kontrollerde A.Ö.'nün 2 noktada kazı yapmakta olduğu ve kazılan yerlerden birincisinin 2 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde, diğer kazılan noktanın ise 1 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. A.Ö.'ün kazı yaparken kullanmış olduğu 3 adet hilti, 3 adet murç, 2 adet çekiç, 1 adet levye, 1 adet kürek, 1 adet plastik kova ve 2 adet eldiven muhafaza altına alındı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.