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Jandarma ekipleri sahte alkol yapanlara göz açtırmadı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak imal edilmiş 723 litre içki ele geçirildi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen operasyonda kaçak imal edilmiş 723 litre içki ele geçirildi.


Olay, Mudanya ilçesi Yalıçiflik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde ihbarı aldı. Değerlendiren Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip söz konusu kişilerin adreslerine operasyon düzenledi.


Yalıçiftlik Mahallesi'nde ikamet eden U.A. ve M.A'nın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 3 adet 20 litrelik bidon, 59 adet 0,5 litrelik pet şişe, 3 adet 200 litrelik jelikan bidon, 2,5 litrelik pet şişe, 6 adet 5 litrelik bidon, bir litre cam şişe ve 723 litre el yapımı şarap olduğu değerlendirilen malzeme ele geçirildi. Savcılığın talimatı doğrultusunda tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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