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Jandarma ekiplerinden kaçak içki operasyonu

Bursa’da jandarma ekipleri kaçak içki satışı yapan şahsa operasyon düzenledi.

Bursa'da jandarma ekipleri kaçak içki satışı yapan şahsa operasyon düzenledi. Suçüstü yakalanan şahsa ait araç içerisinde 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Edilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi ilçesinde bir evde kaçak içki olduğunu ve satmak için müşteri arandığını tespit etti. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, S.G. isimli şüpheli şahsı merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde satış yaparken suçüstü yakaladı. Yapılan aramada S.G. ile birlikte şahsa ait araç içerisinde 106 şişe kaçak içki, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 2 adet tabanca mermisi ele geçirildi.


Şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatıldı

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