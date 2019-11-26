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Jandarma eline fırça alıp, köy okulunu boyadı

Bursa’da jandarma personeli köy okulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.

Bursa'da jandarma personeli köy okulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.


Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde jandarma personeli Karaağız Köyü İlkokulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.


Büyükorhan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, daha önce göreve gittikleri Büyükorhan Karaağız köyünde ilkokulun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. İlçe Kaymakamı ve okul müdürüyle konuşan jandarma ekipleri sınıfları boyamak istediğini belirtti. Bu isteği olumlu karşılanan jandarma personeli, gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti. Okula gelen jandarma komutanı başta olmak üzere, astsubaylar ve uzman çavuşlar okulu boyadı ve tamir etti. Köy sakinleri okulun boyasını gerçekleştiren ilçe jandarma komutanlığına bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti.

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