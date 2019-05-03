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Jandarma Genel Komutanıdan Bursa çıkarması

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bursa'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.


Bursa'da güne valilik ziyaretiyle başlayan Çetin, daha sonra Bursa İl Jandarma Komutanlığına geçti. Burada tören birliği tarafından karşılanan Çetin, buradaki ziyaretinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğünü ve Işıklar Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e ziyaretleri esnasında Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç eşlik etti.

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