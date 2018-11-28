Jandarma komutanına veda yemeği

Oğlunun rahatsızlığı sebebiyle Ankara'ya tayin olan İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş'ın onuruna veda yemeği verildi.

5 yıl önce İnegöl'de Jandarma Komutanı olarak göreve başlayan ve geride kalan süre boyunca ilçe halkının gönlünde taht kuran İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş, oğlu Korhan'ın yaşadığı kalp rahatsızlığı sonrası tedavinin Ankara'da sürmesi gerektiği için Ankara'ya tayin oldu. Ani bir şekilde yaşanan tayin sonrası, Salı akşamı İnegöl Belediyesi tarafından Uğur Baş için veda yemeği verdi. Uğur Baş, kendisi için verilen veda yemeğinde yaptığı konuşmada, artık kendisini bir İnegöllü olarak gördüğünü ifade ederek, “Her daim burası benim memleketim olarak kalacak. Bunu veda olarak görmek istemiyorum. Sadece yerim değişti. Ruhum ve duygularım burada” dedi.

Yemeğe Kaymakam Şükrü Görücü, Belediye Başkanı Alper Taban ve protokol mensupları katıldı. Alper Taban, “Açıkçası ilk duyduğumda çok üzüldüm. Sevdiğimiz, değer verdiğimiz, sadece yöneticiliğiyle değil insanlığıyla da ön plana çıkarak şehrimize değer katan bir komutanımız. Görevinde başarılı oldu. Sevecen, mütevazı kişiliğiyle halkımızın gönlünde taht kurdu. Bizler de aynı duygu ve düşünceler içerisinde olduk. Kıymetli evladının geçirdiği rahatsızlıktan dolayı mecburen tayin oldu. Öncelikle ben evladına Allah'tan âcil şifâlar diliyorum” dedi.