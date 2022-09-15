Jandarma okul çevrelerinde denetimler yaptı

Bursa'da jandarma ekipleri, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri ile servis araçlarına denetimler yaptı.

Bursa'da 612 bin 340 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen, bin 944 okulda ders başı yaparken, Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de görev bölgelerindeki denetimleri arttırdı. Saat 07.30 ile 18.00 saatleri arasında 426 personelle 'Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması' yapan ekipler, 4 bin 531 kişinin sorgusunda aranan 13 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan ülkeye kaçak yollarla giren Afgan uyruklu 3 yabancı şahıs ise haklarında işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.