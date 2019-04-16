Jandarma parmak izinden yakalıyor

Türkiye genelinde kurulan Jandarma Kriminal Sistemi; uzmanlık alanlarına giren konularla ilgili idari soruşturma veya adli soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen ve usulüne uygun olarak gönderilen bulguları, bilimsel yöntemlerle inceleyerek adlî ve idari makamlara yardımcı olmak maksadıyla, Jandarma Genel Komutanlığı karargahından İlçe Jandarma Komutanlığı seviyesine kadar genişletildi.

Bu sistem kapsamında; Ankara'da Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından bölgesel ihtiyaçlar dikkate alınarak 1994 yılında Van'da, 2005 yılında Aydın'da ve 2014 yılında İstanbul'da 2018 yılının Nisan ayında da Bursa'da Jandarma Kriminal Lâboratuvar Amirlikleri teşkil edildi. Olay yerlerinden elde edilen bulguları inceleyerek bilirkişi raporu tanzim etmekle görevli Bursa Kriminal Kısım Amirliği, aynı zamanda, suç ve suçlu ile mücadelede adli bilimler konusunda İl Jandarma Komutanlığının bilimsel karargâhı olarak değerlendiriliyor. Bursa Kriminal Kısım Amirliği Olay yerinden mahkeme safhasına kadar icra edilen tüm kriminal faaliyetleri standart hale getirmek, kriminal lâboratuvarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini yükseltmek ve lâboratuvar çalışanları arasındaki bilgi alış verişini sağlamak maksadıyla, 1995 yılında kurulan Avrupa Kriminal Lâboratuvarlar Organizasyonu (ENFSI)'na üyesi konumunda.

Olay Yeri İnceleme Timleri (OYİT)'lerin Cumhuriyet Savcılıklarının talebi üzerine olay yerinde yaptıkları sistematik incelemenin ardından topladığı delilleri laboratuvar ortamında inceleyen Bursa Kriminal Kısım Amirliği kurulumundan bu yana pek çok olayın aydınlatılmasında başrol oynadı. Her temas bir iz bırakır prensibinden hareketle 7 gün 24 saat boyunca binlerce faili meçhul dosyayı inceleyen Kriminal Kısım Amirliği ekipleri, geçtiğimiz yıl Kasım ayından bu yana 205 faili meçhul olayın aydınlatılmasını, olay yerlerinde parmak izi bırakan 218 şüphelinin de kimliklerinin belirlenip yakalanmasını sağladı.