İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma suç makinesini pencereden kaçarken yakaladı

Bursa’da birçok suçtan aranması bulunan şüpheli, iftar vakti yapılan baskında evin penceresinden kaçarken yakalandı.

Bursa'da birçok suçtan aranması bulunan şüpheli, iftar vakti yapılan baskında evin penceresinden kaçarken yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, hakkında 23 suçtan yakalama kararı bulunan ve 5 yıldır aranan Tahsin A.'nın Büyükorhan ilçesi Çakıryenice Mahallesi'nde baba evinde olduğu ihbarının gelmesi üzerine ilçe jandarma ekipleri iftar saatinde şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Eve yapılan operasyonda jandarma ekiplerinin şahsın babasına arama kararını okuduğu esnada Tahsin A. pencereden atlayarak kaçmaya çalıştı. Pencerenin altında konuşlanan jandarma ekipleri şahsı kıskıvrak yakaladı. Şahsın tehdit, dolandırıcılık, basit yakalama, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından çok sayıda cezası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.