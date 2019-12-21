Jandarma suçüstü yaptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaçak kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri, H.Ş. (24) ve E.A. (24) isimli iki şahsın kırsal Esenköy Mahallesi'nde tarihi eser bulabilmek için kaçak kazı yaptıkları bilgisini aldı. İhbar üzerine şahısları takibe alan ekipler, şahısları ormanlık alanda bir yeri kazarken yanlarındaki malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı. Tarihi eser bulabilmek için kazdıkları yaklaşık 6 metrelik çukurun içinde yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan işlem başlatıldı.