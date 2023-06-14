Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Jandarma Teşkilatının 184'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Bursa'da Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Bursa'da tören düzenlendi. Törene İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve çok sayıda jandarma personeli katıldı. Atatürk Caddesi üzerindeki bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün önemine binaen ‘184 yıldır aziz milletimizin emrinde ve hizmetinde' mesajı verildi.